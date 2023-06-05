Запорізький фронт починає оживати, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що артилерійські удари з боку ЗСУ здійснюються вже на ближчих рубежах оборони противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Запорізький фронт починає оживати. Кількість артилерійських ударів по об'єктах противника на окупованій території суттєво збільшилася. І це свідчить про те, що артилерійські удари здійснюються вже на ближчих рубежах оборони противника. Є інформація, яка стосується просування 31-ї механізованої бригади ЗСУ на 3 км у глиб окупованої противником території, між Запорізькою та Донецькою областями, на стику двох російських угруповань. І це ускладнює ворогу управління своїми силами. Я вважаю, що такі дії з нашого боку - це розвідка боєм. І такі дії відбуватимуться на кількох напрямках Запорізького фронту, аби ввести противника в оману", - зауважив Згурець.
Військовий експерт додав, що на східному фронті також відбуваються формувальні дії, які пов'язані зі знищенням об'єктів противника в глибині його ворожої оборони.
"На напрямку Сватове - Кремінна ЗСУ відкинули противника на 400 метрів", - підкреслив Згурець.
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