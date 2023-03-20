Зараз Китай перебуває на розтяжці, - головна консультантка НІСД Гриценко

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У китайському документі (під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи", - ред.) є пункт про територіальну цілісність України, про ядерний шантаж, які є неприємними для росіян. Але є пункти про односторонні санкції. Звичайно, що Китай слідує своїм національним інтересам, коли вказує на цей пункт. Китай має на увазі не стільки санкції проти РФ, скільки санкції проти Китаю. Позиція Китаю у цьому документі не є ідеальною й для Москви", - підкреслила Гриценко.

Головна консультантка НІСД також додала, що Китай перебуває на розтяжці, тому що Китай не може відмовитися від РФ, втратити РФ з безпекових, економічних та ідеологічних причин.

"Але при цьому Китай має продовжувати лінію конфронтації з Західними державами. Позиція Китаю була сформульована у цьому документі. Більш того, китайці розуміли, що цей документ виявиться неприйнятним у Києві, Брюсселі, Лондоні, Вашингтоні. Тому вони опублікували його через МЗС. Китайці розуміють, що на західну аудиторію ці пункти не будуть працювати, але від держав глобального Півдня цей документ отримав позитивний відгук", - зазначила Гриценко.