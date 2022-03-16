Зараз в окупантів є два плани, – радник міністра внутрішніх справ
Вадим Денисенко зауважив, що окупанти думали, що дуже швидко захоплять південні території, створять квазіреспубліки й створять конфедерацію на території України
"Зараз їм доводиться корегувати плани в силу воєнної операції й мужності жителів Півдня, які щодня в Мелітополі, Бердянську, Херсоні й інших містах на мітинги й не дають проводити ніякі референдуми на підтримку створення цих новооросій", – сказав він в етері Espreso.TV.
За словами Денисенка, в окупантів зараз є два плани: "Це створення умовної новоросії й спроба впихнути нам конфедерації, зокрема через ті області, які захоплені – Херсонську, Миколаївську, Запорізьку. Другий план – створення тієї новоросії і підіймання ставок у перемовинах з нами, аби обміняти цю новоросію на ЛНР та ДНР в межах Луганської та Донецької областей. Ніхто на це не піде, але це ключові плани окупантів".
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Також Денисенко прокоментував ситуацію в столиці: "Станом на зараз в Києві та області триває комендантська година. В основному ситуація в столиці та регіоні відносно стабільна вночі ж були інтенсивні бої. Росіяни зазнали досить вагомі втрати в живій силі та техніці".
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Також експерт зауважив, що дуже складна ситуація на південному напряму, у Маріуполі. В Херсоні викрадено мера та його заступника. Нараз з’ясовується, чи їх відпустили.
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