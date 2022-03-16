Зараз в окупантів є два плани, – радник міністра внутрішніх справ

"Зараз їм доводиться корегувати плани в силу воєнної операції й мужності жителів Півдня, які щодня в Мелітополі, Бердянську, Херсоні й інших містах на мітинги й не дають проводити ніякі референдуми на підтримку створення цих новооросій", – сказав він в етері Espreso.TV.



За словами Денисенка, в окупантів зараз є два плани: "Це створення умовної новоросії й спроба впихнути нам конфедерації, зокрема через ті області, які захоплені – Херсонську, Миколаївську, Запорізьку. Другий план – створення тієї новоросії і підіймання ставок у перемовинах з нами, аби обміняти цю новоросію на ЛНР та ДНР в межах Луганської та Донецької областей. Ніхто на це не піде, але це ключові плани окупантів".



Читайте також: Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень



Також Денисенко прокоментував ситуацію в столиці: "Станом на зараз в Києві та області триває комендантська година. В основному ситуація в столиці та регіоні відносно стабільна вночі ж були інтенсивні бої. Росіяни зазнали досить вагомі втрати в живій силі та техніці".



Читайте також: "Окупанти шукають людей серед місцевих для роботи в окупаційних силових органах", – депутатка Херсонської міськради про ситуацію в місті



Також експерт зауважив, що дуже складна ситуація на південному напряму, у Маріуполі. В Херсоні викрадено мера та його заступника. Нараз з’ясовується, чи їх відпустили.

