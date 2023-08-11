Застосунок "Дія" встановили майже 20 млн українців, понад 4 млн користуються сайтом
Майже 20 млн українців встановили на свої смартфони застосунок "Дія". Це не враховуючи понад 4 млн кабінетів на порталі, де також доступні різні функції
Про це інформує в інтерв'ю AIN керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.
Зазначається, що 19,4 млн – це унікальні ідентифікаційні номери (РНОКПП), які входили в систему принаймні один раз. Кількість встановлених застосунків значно більша - понад 44 млн.
"Але це не валідна цифра, бо люди змінюють чи гублять смартфони, видаляють і встановлюють застосунки назад", - пояснює Банік.
Також на порталі "Дія" створено ще понад 4 млн кабінетів.
"Розкажу важливу метрику, яку постійно відстежую, - аудиторія, старша за 55 років, становить 23%. Ці люди так само користуються доступними функціями: подавались на обмін лампочок, отримали єПідтримку, завантажували COVID-сертифікати. Для нас важливо це бачити, оскільки ми орієнтуємось на mobilefirst-історію і хочемо робити застосунок, зручний для всіх", - наголошує керівник із розвитку електронних послуг.
Банік додав, що українці старше 55 років активно заходять і на портал, коли там зʼявляються необхідні їм функції, як-от: субсидії, трудовий стаж, пенсійні послуги.
- У червні на порталі "Дія" розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних органів.
- Крім цього, з 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі.
- 2 серпня у сервісі державних послуг онлайн "Дія" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг щодо зміни місця проживання.
- Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про розширення державної програми іпотечного кредитування "єОселя" для більшої кількості українців. Подати заявку можна у Дії.
- 4 серпня стало відомо, що моряки в Україні зможуть отримувати кваліфікацію онлайн. Електронна копія документа з'являтиметься в особистому кабінеті, а оригінал можна буде отримати після рейсу.
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