Застосування тактичної ядерної зброї посіє паніку в російській армії, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що питання використання Росією стратегічної ядерної зброї є перебільшеним з точки зору значення ефективності на полі бою. Російські війська не можуть ефективно використовувати звичайне озброєння. Тому, якщо їм зараз провести випробування тактичної ядерної зброї без засобів захисту, то це створить паніку скоріше в російській армії", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що НАТО та США дали чіткий сигнал Кремлю про недопустимість використання ядерної зброї

"Разом з тим є чіткі заяви з боку НАТО та США про те, що використання Росією тактичної ядерної зброї стане кінцем російських військових потужностей. Оскільки чітко було заявлено про те, що будуть знищені всі російські військові цілі на території України та в окупованому Криму. Я думаю, що цей чіткий меседж Путін прекрасно розуміє", - додав він.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність. При цьому Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі та погрозах застосувати проти Росії ядерну зброю.

30 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати наразі не бачили кроків Росії, які б сигналізували, що вона застосує ядерну зброю у війні проти України

За інформацією The Times президент Росії Володимир Путін хоче продемонструвати готовність застосування ядерної зброї за допомогою ядерного випробування на кордоні з Україною