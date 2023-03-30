Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру російському військовому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - пише пресслужба.

Повідомляється, що зловмисником був 26-річний уродженець Дагестану, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії.

7 травня 2022 року рашист прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в тимчасово окупованому тоді Ізюмі Харківської області.

"У цей час на своєму робочому місці перебували працівники, серед яких був 70-річний судово-медичний експерт, який після важкої хвороби втратив ногу та пересувався на протезі. Окупант представився, назвав себе "племінником Кадирова" та почав розмовляти зі співробітниками", - пишуть в ОГП.

Судмедексперт сказав, що вважає перебування військових РФ у місті незаконне: "Хто вас сюди кликав?".

Російський окупант почав поводитися агресивно, декілька раз ударив в обличчя чоловіка, зробив чотири постріли з автомата у стелю.

"Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому негайно повернути її назад. Чоловік пішов за нею. Коли російський військовослужбовець та судмедексперт залишилися у кабінеті вдвох, окупант застрелив чоловіка", - розповідають у прокуратурі.

Нині вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.