Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Застрелив судмедексперта за проукраїнську позицію під час окупації Ізюма: правоохоронці ідентифікували військового з Дагестану

Застрелив судмедексперта за проукраїнську позицію під час окупації Ізюма: правоохоронці ідентифікували військового з Дагестану

30 березня, 2023 четвер
10:19
Кримінал

Правоохоронці ідентифікували російського військовослужбовця, який застрелив судмедексперта за проукраїнську позицію під час окупації Ізюма

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру російському військовому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - пише пресслужба.

Повідомляється, що зловмисником був 26-річний уродженець Дагестану, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії.

7 травня 2022 року рашист прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в тимчасово окупованому тоді Ізюмі Харківської області. 

"У цей час на своєму робочому місці перебували працівники, серед яких був 70-річний судово-медичний експерт, який після важкої хвороби втратив ногу та пересувався на протезі. Окупант представився, назвав себе "племінником Кадирова" та почав розмовляти зі співробітниками", - пишуть в ОГП.

Судмедексперт сказав, що вважає перебування військових РФ у місті незаконне: "Хто вас сюди кликав?".

Російський окупант почав поводитися агресивно, декілька раз ударив в обличчя чоловіка, зробив чотири постріли з автомата у стелю.

"Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому негайно повернути її назад. Чоловік пішов за нею. Коли російський військовослужбовець та судмедексперт залишилися у кабінеті вдвох, окупант застрелив чоловіка", - розповідають у прокуратурі.

Нині вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

  • 27 березня колишньому командиру БМОП "Беркут" ГУ МВС України в Донецькій області повідомили про підозру в участі у терористичній організації.
  • За розграбування майна цивільного населення в окупованому селі Обуховичі Вишгородського району на Київщині судитимуть військовослужбовця РФ.  
  • У Рівному суд визнав винним бойовика "ДНР", який віддавав злочинні накази обстрілювати позиції військовослужбовців Збройних Сил України. Йому призначили 14 років ув'язнення.  
російська армія
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Харківщина
Ізюм
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Джо Байден
29 березня, 2023 середа
Байден прокоментував рішення Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
29 березня, 2023 середа
Путін підірвав авторитет Сі Цзіньпіна рішенням про ядерну зброю в Білорусі, - Bloomberg
29 березня, 2023 середа
Винищувачі F16 українцям не допоможуть: У Пентагоні назвали головну потребу українців на цій стадії війни
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 березня
11:17
Києво-Печерська лавра
Комісію Мінкульту не пустили до Києво-Печерської лаври: УПЦ (МП) так і не покинула заповідник
11:00
Справа Полтавського ГЗК: Київський апеляційний суд вчетверте переніс слухання щодо розблокування рахунків підприємства
10:58
відключення електроенергії
У Міненерго попередили про можливі відключення світла у частині Одеської та Чернігівської областей
10:47
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
"Захистити ЗАЕС неможливо": Гроссі відзначив збільшення чисельності окупаційних військ в Енергодарі
10:35
ЗРК Viktor, Чехія
Волонтери з Чехії відправили в Україну 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor
10:34
Ексклюзив
Військові навчання ЗСУ
До 100 тис. українських військових пройшли навчання на полігонах союзників, але цифру потрібно подвоїти, - Тимочко
10:34
Дмитро Кулеба
З 1 квітня в Радбезі ООН головуватиме Росія: Кулеба назвав це злим жартом
10:27
Анонс
"Харківський контрнаступ. Земля": в ефірі Еспресо
10:04
ЛНР
Росія готує маніпуляції під час "перших виборів" на тимчасово окупованій Луганщині, дозволить "голосувати" за кордоном, - ОВА
10:00
OPINION
Григорій Маленко
Російська ядерна зброя у Білорусі нічого не змінить
09:53
PR
Пропозиції КРАІЛ на 2023 рік
09:53
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: що з цінами на долар та євро 30 березня
09:45
Загиблі діти
Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 466
09:40
росія мобілізація орки окупанти
Британська розвідка: Росія прагне додатково мобілізувати 400 тис. "добровольців"
09:36
Через шторм у Чорному морі перебуває один ракетоносій РФ, також погода критична для авіації та дронів, - Гуменюк
09:20
США
Два вертольоти американської армії зіткнулися під час навчальної місії над Кентуккі
09:15
SpaceX запустила у космос ще 56 супутників Starlink
09:09
Данило Гетманцев
ПДВ на пальне повернуть на рівень 20%, його зниження було помилкою, - Гетманцев
08:58
Минулої доби РФ обстрілювала три райони Харківщини: пошкоджено будинки й інфраструктуру, є поранені
08:55
Центр для біженців під Варшавою
З квітня українські біженці в Польщі зможуть отримати карту побиту
08:44
TikTok
У США сенатор-республіканець заблокував спробу повністю заборонити TikTok
08:37
Японія
Японія надала Україні допомогу на $470 млн 
08:26
За добу Росія вбила мирного жителя Донеччини, 5 людей поранені
08:20
Інфографіка
ЗСУ нищать ворога втрати РФ
ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили щонайменше 172,9 тис. росіян
08:13
США
США виділять $9,5 млрд на підтримку демократії у світі 
08:10
Ексклюзив
Путін
Державний бюджет Росії починає тріщати по швах, - дипломат Огризко
08:03
OPINION
Сергій Фурса
Зеленський марно кличе Сі до Києва
08:01
Двох фігурантів справи щодо "п'яних вечірок" у Києві випустили під заставу
07:48
21.02.2023
Ворог випустив понад 200 снарядів по Херсонщині минулої доби, є поранений та загиблий
07:47
ФСБ
Правозахисники призупинили евакуацію російських силовиків за кордон: один із них міг бути причетним до воєнних злочинів
07:31
У Швейцарії піде з молотка рідкісний скелет тиранозавра
07:18
Олексій Данілов
За ноги виносити не будемо: силою представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври не виганятимуть, - Данілов
07:05
окупанти крим
За добу РФ завдала по Україні 5 ракетних та 25 авіаударів, а в Криму ФСБ проводить принизливі фільтрації, - Генштаб
06:55
Японська техкомпанія навчає штучний інтелект знаходити міни: точність близько 90%
06:40
США і РФ
Америка має намір повернути Росію до виконання договору про ядерну зброю, - держдеп
06:20
Оновлено
USAID
США не виявили "жодних серйозних порушень", пов’язаних із допомогою Україні
06:00
Вторгнення РФ в Україну завдало величезної шкоди світовій економіці, - президент Аргентини Фернандес під час візиту у США
05:56
Генерал Міллі: Росія, Китай та Іран загрожуватимуть світовій безпеці протягом багатьох років
05:32
Білий дім
Колишній держсекретар та імовірний кандидат у президенти США Майкл Помпео відвідає Україну
05:23
Путін Ердоган
Путін наприкінці квітня може відвідати Туреччину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV