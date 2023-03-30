Застрелив судмедексперта за проукраїнську позицію під час окупації Ізюма: правоохоронці ідентифікували військового з Дагестану
Правоохоронці ідентифікували російського військовослужбовця, який застрелив судмедексперта за проукраїнську позицію під час окупації Ізюма
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру російському військовому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - пише пресслужба.
Повідомляється, що зловмисником був 26-річний уродженець Дагестану, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії.
7 травня 2022 року рашист прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в тимчасово окупованому тоді Ізюмі Харківської області.
"У цей час на своєму робочому місці перебували працівники, серед яких був 70-річний судово-медичний експерт, який після важкої хвороби втратив ногу та пересувався на протезі. Окупант представився, назвав себе "племінником Кадирова" та почав розмовляти зі співробітниками", - пишуть в ОГП.
Судмедексперт сказав, що вважає перебування військових РФ у місті незаконне: "Хто вас сюди кликав?".
Російський окупант почав поводитися агресивно, декілька раз ударив в обличчя чоловіка, зробив чотири постріли з автомата у стелю.
"Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому негайно повернути її назад. Чоловік пішов за нею. Коли російський військовослужбовець та судмедексперт залишилися у кабінеті вдвох, окупант застрелив чоловіка", - розповідають у прокуратурі.
Нині вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
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