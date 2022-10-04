Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у судді Львова. Я думаю, що цю ситуацію можна вирішити дуже просто. Зараз через війну Вища рада правосуддя не функціонує і лише вона може звільнити суддю з посади. Тому є дуже чудовий механізм, який вже випробуваний, зокрема на позбавленні громадянства Геннадія Корбана. Зокрема, президент своїм указом може позбавити громадянства України та звільнити суддю Львова з посади", - пояснив Величкович.



Народний депутат вважає, що ситуація з подвійним громадянством судді Львова можна вирішити протягом одного дня.



"Є підтвердження від СБУ. Можна позбавити суддю громадянства і це унеможливить подальшу його роботу. Оскільки без громадянства він не має права працювати суддею. І це можна вирішити", - додав він.

15 вересня "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України є російський паспорт.

16 вересня Володимира Зеленського закликали позбавити громадянства України голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який має паспорт РФ.

19 вересня на зборах Касаційного господарського суду проголосували за те, щоб заступник голови Верховного Суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.

3 жовтня СБУ підтвердила наявність громадянства Російської Федерації у заступника голови Верховного Суду Богдана Львова.

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