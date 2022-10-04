Заступника голови Верховного Суду Богдана Львова можна звільнити указом президента, - нардеп Величкович
Народний депутат Микола Величкович вважає, що заступника голови Верховного Суду Богдана Львова можна позбавити громадянства України та звільнити указом президента
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у судді Львова. Я думаю, що цю ситуацію можна вирішити дуже просто. Зараз через війну Вища рада правосуддя не функціонує і лише вона може звільнити суддю з посади. Тому є дуже чудовий механізм, який вже випробуваний, зокрема на позбавленні громадянства Геннадія Корбана. Зокрема, президент своїм указом може позбавити громадянства України та звільнити суддю Львова з посади", - пояснив Величкович.
Народний депутат вважає, що ситуація з подвійним громадянством судді Львова можна вирішити протягом одного дня.
"Є підтвердження від СБУ. Можна позбавити суддю громадянства і це унеможливить подальшу його роботу. Оскільки без громадянства він не має права працювати суддею. І це можна вирішити", - додав він.
- 15 вересня "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України є російський паспорт.
- 16 вересня Володимира Зеленського закликали позбавити громадянства України голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який має паспорт РФ.
- 19 вересня на зборах Касаційного господарського суду проголосували за те, щоб заступник голови Верховного Суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.
- 3 жовтня СБУ підтвердила наявність громадянства Російської Федерації у заступника голови Верховного Суду Богдана Львова.
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