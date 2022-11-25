Про це мовиться на сайті Міністерства економіки України.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, станом на 25 листопада вдалося перевезти 772 підприємства. Виробничі потужності перемістили в більш безпечні регіони України. Відомо, що 605 установ уже поновили роботу на новій локації.

"Завдяки цьому було збережено понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб. Вони продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки — загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн ЄСВ", - зазначила Тетяна Бережна.

Заступниця міністра економіки також стверджує, що 634 установи, які подавали раніше заявку на переміщення, відмовилися від неї. Це пов'язано з деокупацією територій, де вони знаходяться.

Для 261 підприємства зараз відбувається пошук зручної локації або способу перевезення.

Міністерство економіки надає статистику, що найбільше підприємств релокувалося до Львівської (28,6%), Закарпатської (17,9%), Чернівецької (12,2%), Івано-Франківської (8,3%), Тернопільської (7,5%) та Хмельницької (7,5%) областей.

Установи, що відновили свою роботу, найбільше працюють у сферах:

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,7%);

переробної промисловості (30,2 %);

інформації та телекомунікацій (6,7 %);

професійної, наукової та технічної діяльності (6,2%);

будівництва (4,4%).

Пресслужба наголошує, що бути релокованим може будь-яке підприємство, пакет допомоги від держави містить у собі:

підбір місця розташування для потужностей підприємства;

допомога з перевезенням на нову локацію;

сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Станом на 25 листопада підприємства переміщують до одного з 16 регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням м. Києва) області.

Щоб взяти участь в програмі, потрібно пройти реєстрацію за посиланням.

Раніше на Польсько-Українському економічному форумі Тетяна Бережна повідомляла, що за час війни 5 млн українців втратили роботу, 7 млн виїхали з країни.

В Україні в листопаді офіційно зареєстрували лише 239 тисяч осіб, мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні з 2003 року.

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