Завтра тролейбуси в Полтаві курсуватимуть лише у пікові години

Про це в себе в telegram-каналі повідомив Полтавський міський голова Олександр Мамай

"У зв’язку з терористичними актами, які ворог завдає по нашій інфраструктурі, ми маємо економити електроенергію.

У зв’язку з цим ми прийняли рішення, що завтра тролейбуси на маршрути виходять з 05:00 до 10:00 ранку і з 16:00 до 20:00, щоб ви могли дістатися на роботу і вчасно доїхати додому", - йдеться у дописі.

Також він додав, що в цей та інший час містом курсуватимуть комунальні автобуси та приватні перевізники.

Нагадаємо: в Україні з 20 жовтня запроваджені обмеження на користування електроенергією.

22 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав "ще уважніше, ніж раніше" економити електроенергію.

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