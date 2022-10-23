Завтра тролейбуси в Полтаві курсуватимуть лише у пікові години
У зв’язку з терористичними актами, які російські військові завдають по інфраструктурі - тролейбуси та маршрутки у понеділок ходитимуть з 05:00 до 10:00 ранку і з 16:00 до 20:00
Про це в себе в telegram-каналі повідомив Полтавський міський голова Олександр Мамай
"У зв’язку з терористичними актами, які ворог завдає по нашій інфраструктурі, ми маємо економити електроенергію.
У зв’язку з цим ми прийняли рішення, що завтра тролейбуси на маршрути виходять з 05:00 до 10:00 ранку і з 16:00 до 20:00, щоб ви могли дістатися на роботу і вчасно доїхати додому", - йдеться у дописі.
Також він додав, що в цей та інший час містом курсуватимуть комунальні автобуси та приватні перевізники.
- Нагадаємо: в Україні з 20 жовтня запроваджені обмеження на користування електроенергією.
- 22 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав "ще уважніше, ніж раніше" економити електроенергію.
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