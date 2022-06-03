Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.



Сергій Згурець прокоментував заяву заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва, що на постачання зброї Україні Москва відповість ударом по центрах прийняття рішень.



"Заяви про можливість ударів по центрах прийняття рішень, якщо ми зайдемо у статистику подібних заяв, то це вже 4 чи 5, яка прив'язується до постачання закордонного озброєння для української армії" – зауважив аналітик.



Також військовий експерт пояснив реальний ефект ракетних ударів по території України, вже були випущені ворогом понад 2000 ракет різного призначення. Ставка на ракетну зброю не змінила силу та ефективність нашого опору і фактично відбувається переоцінювання значення ракетних озброєнь у реалізації стратегії РФ. Ми відчули помітний збиток пов'язаний з паливом та паливними базами, є вплив ударів по нашій інфраструктурі.



"Щодо завдавання ударів по центрах прийняття рішень, ми знаємо про таку загрозу. Зараз управляння армією не здійснюється з будинків за адміністративними адресами, відповідно, є командні пункти, яку виконують таку роботу. Також система ППО над Києвом та іншими містами працює у межах своїх можливостей. І я б сприймав заяву Медвєдєва як постійний рефрен (приспів, повторення групи слів – Ред.) і спробу залякати скоріше російське населення, що вони хоч щось можуть зробити. Я спокійно ставлюсь до подібної заяви" – зазначив Згурець.



Аналітик нагадав, що раніше Медвєдєв згадував і про можливе використання тактичної та стратегічної ядерної зброї, тобто будь-які меседжі, які можуть показати їх потужності та сили. А щодо реальної сили російської армії, то на полі бою продовж 100 днів, ми суттєво зменшили амбіції РФ і зараз найбільша політична ціль противника захопити райони міста Сєвєродонецьк.



"Я думаю, що наглості РФ, здійснити атаку на місця прийняття рішень за межами України, навряд чи вистачить. Це був би той момент, коли війна перейшла б в інший формат, а зараз Росія до того не готова. Особливо, коли вона виснажилась у війні проти України. Якщо ми говоримо про центри прийняття рішень поза Києвом, то ми вже 100 днів живемо в умовах постійної ракетної загрози та майже до неї звикли. Також розуміємо, що доки буде тривати війна, така загроза буде існувати. Жодним чином такі заяви не впливають на характер нашої реакції" – підкреслив Сергій Згурець.

3 червня аступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія стрілятиме по центрах прийняття Україною рішень

24 травня Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні.

1 березня Медведєв пригрозив війною Франції.