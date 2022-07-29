Заяви росіян щодо знищення HIMARS баражуючими снарядами - це комічно, - головний редактор Defense Express Катков
Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, вважає, що поки оператори баражаючого боєприпасу визначать координати та зарядяться, то HIMARS вже буде працювати на новій позиції
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Головний редактор видання Defense Express прокоментував ймовірність загрози баражуючими боєприпасами (безпілотник-камікадзе з бойовою частиною – ред.) для американських РСЗВ.
"Російська пропаганда може заявляти все що завгодно, але щодо баражуючих боєприпасів – це дещо комічно. Тому, що HIMARS працює наступним чином, він під'їжджає і приблизно за хвилину розряджає шість своїх ракет, а потім швидко змінює позиції. А баражуючий боєприпас має швидкість близько 200 км/г і запускаються з 40 км, тобто оператори "Ланцету" чи іншого баражуючого боєприпасу, які поки є на озброєнні армії РФ, поки будуть заряджатися та визначати координати, то HIMARS вже поїде і встигне відпрацювати у новому місці. Тому росіянам і треба щось вигадувати для внутрішнього споживача, бо, навіть, за сьогодні 29 липня мінус два склади в окупантів, один у Кирилівці, а інший в Іловайську", - пояснив Олег Катков.
- Раніше над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан"
- 25 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України знищили 50 російських складів з боєприпасами за допомогою HIMARS
- Також американський Інститут вивчення війни констатував, що у російському інфопросторі зростає тривога щодо провалу в Україні через успішні удари ЗСУ з HIMARS по головних вузлах тилового забезпечення та управління армії РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.37
Купівля 39.37Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе