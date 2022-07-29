Заяви росіян щодо знищення HIMARS баражуючими снарядами - це комічно, - головний редактор Defense Express Катков

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Головний редактор видання Defense Express прокоментував ймовірність загрози баражуючими боєприпасами (безпілотник-камікадзе з бойовою частиною – ред.) для американських РСЗВ.



"Російська пропаганда може заявляти все що завгодно, але щодо баражуючих боєприпасів – це дещо комічно. Тому, що HIMARS працює наступним чином, він під'їжджає і приблизно за хвилину розряджає шість своїх ракет, а потім швидко змінює позиції. А баражуючий боєприпас має швидкість близько 200 км/г і запускаються з 40 км, тобто оператори "Ланцету" чи іншого баражуючого боєприпасу, які поки є на озброєнні армії РФ, поки будуть заряджатися та визначати координати, то HIMARS вже поїде і встигне відпрацювати у новому місці. Тому росіянам і треба щось вигадувати для внутрішнього споживача, бо, навіть, за сьогодні 29 липня мінус два склади в окупантів, один у Кирилівці, а інший в Іловайську", - пояснив Олег Катков.

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