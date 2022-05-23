Заявою щодо Тайваню Байден попереджує не тільки Китай, а й Путіна, - Огризко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Президент США Джо Байден застеріг Китай від військового вторгнення до Тайваню. Він наголосив, що США застосують силу, якщо Китай вторгнеться до Тайваню. Я вважаю, що це сигнал не лише для Китаю, а й для Путіна також. Оскільки це є останнім дуже жорстким попередженням. Обом лідерам тоталітарних режимів це потрібно усвідомити. Ці слова адресовані лідеру Китаю та Росії. Однак, мені здається, більшою мірою ці слова адресовані Путіну. Це означає, що якщо він піде далі, то з боку США будуть реальні кроки, які остаточно доконають Російську Федерацію”, - пояснив Огризко.

Огризко наголосив, що в Кремлі чудово розуміють до чого призведе ця війна і намагаються відновити переговорний процес з Україною.

"Сьогодні в Кремлі чудово розуміють, до чого призведе ця війна. Мединський заявив, що Україна не хоче відновлювати переговорний процес. Це свідчить про те, що там розуміють сигнали, які їм надсилає США. Оскільки посилене постачання важкої зброї означає, що скоро РФ виженуть з території України. На зустріч в Рамштайн, яка відбудеться сьогодні, думаю, будуть розглядати питання пришвидшеної доставки зброї для України. Путін розуміє, що програв і не може нічого цьому протиставити. Тому і заговорили в Кремлі про відновлення переговорного процесу. Це спроба вискочити, хоча б якось, з цієї ситуації", - додав Огризко.

15 квітня Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу в разі нападу Китаю на Тайвань

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