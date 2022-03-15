"Зберігайте спокій, Київ насправді захищений та озброєний": боєць київської ТрО

"Днями керівник київської військово-цивільної адміністрації зауважив, що за усіма військовими законами тих, хто атакує має бути, має бути в 5-6 разів більше, ніж захисників. Український, патріотичний Київ у цьому плані нас порадував, бо на заклик доєднатись до тероборони прийшло набагато більше людей, ніж це передбачено навіть штатом військового часу: ми вже почали записувати людей у резерв", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Ковальов зазначив: "Ми створили військово-обліковий стіл, електронну базу, з якої ми мобілізуємо людей уже за певними військово-обліковими спеціальностями, тобто людей зі спеціальним військовим знанням, або людей з бойовим досвідом, і тоді комплектуємо не лише нашу бригаду, а й сусідні підрозділи. Зараз у Києві величезна кількість військовослужбовців – і жінок, і чоловіків, які готові захищати столицю.

Ковальов додав, що в росіян досі є "дитячий комплекс", пов’язаний з Києвом. Вони вкрали нашу історію Руси України й тепер претендують на українську державність. Зараз стає очевидним, що в окупантів не те, що немає сил взяти Київ повністю, вони не зможуть його взяти навіть у кільце".



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