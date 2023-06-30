Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Збільшуємо оборонні спроможності": Наєв оцінив загрози для півночі України з боку РФ і Білорусі

"Збільшуємо оборонні спроможності": Наєв оцінив загрози для півночі України з боку РФ і Білорусі

30 червня, 2023 п'ятниця
17:48
Війна з Росією Сергій Наєв

Сили оборони на північному напрямку готові до відбиття будь-яких атак противника з боку Росії та Білорусі. Активно працює розвідка

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Саме на даний час у смузі відповідальності Північного угрупування військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає. Однак у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил та засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних спроможностей угруповання", - сказав він.

За його словами, розвідка працює безперервно й обмінюється інформацією з іноземними колегами.

Наєв наголосив, що командування та особовий склад готові до відбиття будь-яких атак.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

Однак після заколоту Пригожина частина вагнерівців перемістилася на територію Білорусі. 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що тепер вони можуть становити небезпеку для України на північному напрямку.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них", — сказав генерал.

"І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться. Наше завдання – підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", - додав він.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача доручив Залужному й Наєву підсилити оборону на кордоні з Білоруссю.

Новини
Україна
Білорусь
Сергій Наєв
Читайте також:
HIMARS з ATACMS
29 червня, 2023 четвер
У США визначились з наданням Україні далекобійних ракет ATACMS: рішення за Байденом, - WSJ
29 червня, 2023 четвер
Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, - Bellingcat
Дональд Трамп
30 червня, 2023 п'ятниця
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій. В ОП прокоментували
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
18:06
OPINION
Ростислав Павленко
На порядку денному - усвідомлена єдність
18:04
ЗРК С-400 РФ
Білорусь поставила на бойове чергування дивізіон ЗРК С-400: "Гаюн" встановив його місцеперебування
17:55
Новини компаній
Внесок у перемогу: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation
17:53
окупанти
СБУ ідентифікувала двох окупантів, які з танка обстрілювали житлові будинки на Харківщині
17:43
Данія
Данія виділила €170 млн на військову допомогу Україні
17:41
лісові пожежі ліс пожежа
Окупанти повністю знищили рослинність на острові Джарилгач, - науковець
17:25
Марія Захарова
"Київ готується вчинити теракт": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучили у МЗС Росії
17:09
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси дуже швидко дадуть перевагу ЗСУ, - експерт Defense Express Рябих
17:06
комендантська година
На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину
16:59
Україна Японія
Японія надасть Україні $1,5 млрд. На що підуть кошти
16:55
Матеуш Моравецький
Польща заявила про готовність розмістити в себе ядерну зброю НАТО з огляду на загрози від РФ
16:43
газета
Виходила друком 320 років: найстарша щоденна газета Європи видала останній паперовий номер
16:42
Китай та росія
ЄС закликав Китай натиснути на Росію для виведення військ із України
16:36
Кремінь Тарас
Скорочення українського дубляжу є порушенням Конституції: Кремінь про законопроєкт щодо застосування англійської мови
16:31
Тайванці відправляють Україні 48 "швидких", пожежних машин і джипів
16:28
Олена Дума
Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
16:28
Наталія Гуменюк
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
16:14
Ворог ударив по школі на Донеччині: загинули вчителька та бухгалтерка, 6 співробітників поранено
16:09
OPINION
Мирослав Гай
Війна в довгу. Це марафон, а не спринт
16:03
Верховна Рада
Рада скасувала 2% єдиний податок для ФОП з 1 серпня
15:43
санкції проти рф
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії
15:40
Папа Римський Франциск
"Війні, здається, немає кінця": Папа Римський закликав до спільних "креативних зусиль" заради справедливого миру в Україні
15:38
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Де Шойгу і Суровікін? Хто прийде по голову Путіна
15:34
стародавній дубовий човен
На Хортиці після обміління Дніпра знайшли стародавній дубовий човен
15:32
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Суд продовжив цілодобовий домашній арешт митрополита Павла Лебідя. Деталі
15:14
Ексклюзив
Росіяни не пускають персонал ЗАЕС до гідротехнічних споруд, - мер Енергодара Орлов
15:09
Pfizer
ЄС уклав угоду з Pfizer та іншими компаніями на постачання вакцин на випадок майбутньої пандемії
15:07
російське судно Sparta IV
Постачав окупантам військову техніку з Сирії: СБУ оголосила підозру капітану російського судна
15:01
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ЗСУ протистоїть потужне вороже угруповання кількістю до 50 тис. військових, - Череватий
14:55
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив Залужному й Наєву підсилити оборону на кордоні з Білоруссю
14:54
міна, розмінування
На Харківщині 13-річному хлопцю відірвало пальці руки через вибух боєприпасу
14:52
ЗАЕС
Буданов: РФ з технічної сторони підготувала все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС
14:44
Патріарх РПЦ Кирил
У РПЦ заявили, що працюють над обміном священників, проти яких порушили справи в Україні
14:25
пшениця зерно
У трьох регіонах України розпочалося збирання озимих культур
14:22
Ексклюзив
Пороховий завод, Перм
Потрібно знищувати місця виробництва бомб та баражуючих боєприпасів, інженери - також важлива ціль, - авіаексперт Храпчинський
14:18
HIMARS з ATACMS
США можуть надати Україні ракети ATACMS для звільнення Криму, - військовий експерт Бадрак
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
Зростання цін на пальне посилить інфляцію
14:03
Литва прапор
"Новий рівень жесту доброї волі": Литва у річницю звільнення Зміїного закликала армію РФ покинути Україну
14:03
Валерій Залужний
"Мене це не зупиняє": Залужний пояснив, як ядерний шантаж РФ впливає на контрнаступ
13:58
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій. В ОП прокоментували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV