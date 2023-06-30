Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Саме на даний час у смузі відповідальності Північного угрупування військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає. Однак у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил та засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних спроможностей угруповання", - сказав він.

За його словами, розвідка працює безперервно й обмінюється інформацією з іноземними колегами.

Наєв наголосив, що командування та особовий склад готові до відбиття будь-яких атак.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

Однак після заколоту Пригожина частина вагнерівців перемістилася на територію Білорусі. 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що тепер вони можуть становити небезпеку для України на північному напрямку.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них", — сказав генерал.

"І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться. Наше завдання – підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", - додав він.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача доручив Залужному й Наєву підсилити оборону на кордоні з Білоруссю.