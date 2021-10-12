Збірна Боснії і Герцеговини втратила важливого футболіста перед матчем з Україною
Півзахисник збірної Боснії і Герцеговини Гойко Цимірот не зіграє в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної України
Про це повідомляє сайт Федерації футболу Боснії і Герцеговини.
Сьогодні, 12 жовтня, у Львові Циміроту зробили МРТ, за результатами якої було виявлено частковий надрив заднього м'яза гомілки. Півзахисник буде змушений пропустити близько трьох тижнів.
Гойко Цимірот є основним півзахисником збірної Боснії і Герцеговини. Хавбек виходив в основному складі збірної у всіх п'яти матчах команди у відбірковому турнірі на ЧС.
Збірна України має 8 очок та займає друге місце в групі D. Боснія і Герцеговина з 6 пунктами - четверта. Фінляндія тепер має 8 балів та йде третьою. У Казахстана - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.
Сьогодні Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина. Старт зустрічі о 21:45.
- Нагадаємо, 11 жовтня Олександр Петраков пообіцяв, що збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.
- 12 жовтня Петраков оприлюднив заявку на гру кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.
- Букмекери назвали збірну України фаворитом матчу проти Боснії і Герцеговини.
- 12 жовтня у 8-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Фінляндії перемогла Казахстан.
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