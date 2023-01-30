Збірна України назвала склад на ЧС-2023 з біатлону

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Тренери назвали по п'ять учасників чемпіонату світу в жіночій та чоловічій збірних, в яких ще по одному місцю залишилося вакантними.

За жіночу збірну України у Німеччині виступлять Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Любов Кип’яченкова. За чоловічу - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико.

За словами тренера жіночої збірної України Олександра Кравченка, він розглядає на останнє місце у складі 18-річну Олександру Меркушину. Щодо Дар'ї Блашко, яка пропускала останні етапи через запалення вестибулярного нерва, тренер має сумніви щодо її відновлення до ЧС.

Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра зазначив, що за останнє місце у команді боротимуться Руслан Ткаленко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Чемпіонат світу-2023 відбуватиметься в Обергофі з 8 до 19 лютого.

29 січня завершився чемпіонат Європи з біатлону, на якому збірна України здобула одну золоту та дві срібні медалі.

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