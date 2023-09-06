Збірна України втратила важливого футболіста перед матчами з Англією та Італією

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У вівторок, 5 вересня, Шапаренко залишив розташування збірної України у Польщі через ушкодження. Динамівця замінив півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок, який напередодні прибув у розташування команди до Вроцлава (Польща).

Шапаренко зіграв за Україну 28 матчів та забив 1 гол. На рахунку Піхальонка 6 ігор за національну команду.

Збірна України у кваліфікації Євро-2024

Україна зіграє проти Англії 9 вересня у Вроцлаві, а з Італією зустрінеться 12 вересня у Мілані.

Еспресо проведе текстовий онлайн матчу Україна - Англія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Данило Сікан ("Шахтар").