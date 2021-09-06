Збірна України з футболу вирушила на матч проти Чехії
У понеділок, 6 вересня, збірна України з футболу вирушила до Чехії, де зіграє товариський поєдинок
Про це повідомляє офіційний Instagram УАФ.
У розпорядженні в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова є 19 футболістів.
Після відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 з Францією (1:1) Петраков вирішив здійснити ротацію складу, відпустивши в клуби Андрія П'ятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.
Натомість до збірної України були довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з "Шахтаря" та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із "Зорі".
Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
- Після гри Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 5 вересня головний тренер збірної України Петраков перед матчем з Чехією відпустив до клубів вісьмох футболістів.
- 6 вересня півзахисник збірної України Микола Шапаренко прокоментував нічийний результат поєдинку з Францією.
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