Збірна України з футболу вирушила на матч проти Чехії

Про це повідомляє офіційний Instagram УАФ.

У розпорядженні в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова є 19 футболістів.



Після відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 з Францією (1:1) Петраков вирішив здійснити ротацію складу, відпустивши в клуби Андрія П'ятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.



Натомість до збірної України були довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з "Шахтаря" та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із "Зорі".

Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.