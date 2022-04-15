Збитки "Енергоатому" за час повномасштабної війни сягнули ₴35 млрд
За перші тижні повномасштабної війни "Енергоатом" отримав близько 16 млрд грн збитків, нині це вже 35 млрд грн
Про це в інтерв'ю Інтерфакс розповів виконувач обов'язків президента компанії Петро Котін.
"Ми постійно це рахуємо і додаємо. За перші тижні ми мали приблизно 16 млрд грн прямих і непрямих збитків. Зараз вони досягають вже приблизно 35 млрд грн. Це і з врахуванням неплатежів", – зазначив він.
За його словами, для персоналу ЗАЕС "Енергоатом" ввів додаткових 20% надбавки до зарплатні. Її нараховують з дня захоплення станції 4 березня.
Крім того, Котін заявив, що від МАГАТЕ не чекає "нічого особливого", а дії агенції назвав "небажанням, неготовністю брати на себе відповідальність з боку керівництва". Проте зазначив, що МАГАТЕ все ж надасть певну безплатну допомогу, зокрема виділить прилади радіаційного контролю.
"Певна безоплатна допомога там формується і буде представлена, це стосується важливих для нас гаджетів, наприклад, приладів радіаційного контролю, контролю доз опромінення, деяких інших засобів, корисних в період ліквідації аварій та мінімізації їх наслідків", - розповів Котін.
Також він додав, що підвищення ціни на електроенергію для населення України не буде.
- Нагадаємо, керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ.
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Додамо, процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.
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"Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?" - Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС
- Нещодавно керівник Енергоатому зазначив, що на ЗАЕС загарбники продовжують робити свої укріплення, технічно станція під контролем української сторони.
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