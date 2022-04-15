Збитки "Енергоатому" за час повномасштабної війни сягнули ₴35 млрд

Про це в інтерв'ю Інтерфакс розповів виконувач обов'язків президента компанії Петро Котін.

"‎Ми постійно це рахуємо і додаємо. За перші тижні ми мали приблизно 16 млрд грн прямих і непрямих збитків. Зараз вони досягають вже приблизно 35 млрд грн. Це і з врахуванням неплатежів", – зазначив він.

За його словами, для персоналу ЗАЕС "Енергоатом" ввів додаткових 20% надбавки до зарплатні. Її нараховують з дня захоплення станції 4 березня.



Крім того, Котін заявив, що від МАГАТЕ не чекає "нічого особливого", а дії агенції назвав "небажанням, неготовністю брати на себе відповідальність з боку керівництва". Проте зазначив, що МАГАТЕ все ж надасть певну безплатну допомогу, зокрема виділить прилади радіаційного контролю.



"Певна безоплатна допомога там формується і буде представлена, це стосується важливих для нас гаджетів, наприклад, приладів радіаційного контролю, контролю доз опромінення, деяких інших засобів, корисних в період ліквідації аварій та мінімізації їх наслідків", - розповів Котін.



Також він додав, що підвищення ціни на електроенергію для населення України не буде.