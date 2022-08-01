Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Сутичок між Сполученими Штатами й комуністичним Китаєм не можна виключати, але не в плані великої війни. Цілком імовірне протистояння в стилі холодної війни на кшталт, коли в 1980-х рр для ВМС США не було проблемою рознести вороже угруповання кораблів, адже воно просто має нахабство загрожувати американським військово-морським силам", - зазначив Киричевський.

Експерт додав, що Сполучені Штати й Китай уже давно готувалися до такого розвитку подій.

"Сполучені Штати Америки останні 2-3 роки свою військову машину перебудовували в першу чергу для протистояння Китаю. Але й Піднебесна свою військову машину будувала для виконання задач по захопленню острова Тайвань і можливому протистоянню зі США у цій справі. Але, звичайно, хотілося б уникнути розгортання такого конфлікту", - зауважив Іван Киричевський.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки.

25 червня Китай вкотре заявив про готовність "повернути Тайвань".

29 липня на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Twitter і Facebook) на тлі заяв про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань з'явилось повідомлення "Готуйтесь до бою!".

30 липня Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази Chiayi Air Base. У цей час спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прямує в літаку на острів, проти чого виступав Китай.

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