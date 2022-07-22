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Здатність Росії шпигувати в Європі скоротилася вдвічі, - голова MI6

22 липня, 2022 п'ятниця
08:10
Світ шпигун

Здатність Росії шпигувати в Європі скоротилася вдвічі після висилки понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур.

За словами Мура, Росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

"І ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", - сказав Мур.

Кілька так званих нелегалів, або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за останні місяці, додав він.

Після того, як РФ розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, європейські країни почали масово висилати російських дипломатів.

  • 5 квітня міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів. Пізніше такий самий намір висловили Швеція та Італія. За тиждень після цього Франція також оголосила шістьох російських дипломатів персонами нон грата, оскільки їх діяльність суперечить національним інтересам держави.

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Росія
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