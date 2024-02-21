МОЗ розповіло, яких заходів вживає Україна для недопущення виникнення холери

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

За його словами, протягом 2022 року 24 країни повідомили про випадки захворювання на холеру. Загалом за 2022 рік кількість зареєстрованих випадків холери у світі більш ніж удвічі перевищила кількість випадків у 2021 році.

З огляду на це Україна має "незнижувальний запас" лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів.

"В Україні проводиться безперервний епідеміологічний нагляд за холерою впродовж року, а з 1 червня до 1 жовтня діє посилений сезон спостереження за цією хворобою. Для цього центри контролю та профілактики хвороб оснащені спеціалізованим лабораторним обладнанням та реагентами. Кожен випадок гострої кишкової інфекції з тяжким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню. Окрім обстеження хворих із підозрою на холеру, фахівці ЦКПХ проводять дослідження зразків довкілля: моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води", - сказав Кузін.

"З огляду на ситуацію у світі, пов’язану зі збільшенням кількості випадків холери, Міністерство охорони здоров’я у співпраці з ВООЗ посилюватиме національну систему епіднагляду та реагування, враховуючи кращі світові стандарти", - додав він.

За його словами, протягом посиленого сезону спостереження за холерою у 2023 році на холеру було обстежено 12 604 людини із гострою кишковою інфекцією та проведено 11 073 дослідження проб води зі стічних вод, прісної та морської води. Спалахів холери не зафіксовано.

Що таке холера

Холера – це гостра діарейна хвороба, яка передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше під час вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.