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"Не є новим": ВООЗ оцінила небезпеку метапневмовірусу людини hMPV

Увесь Лесь
8 січня, 2025 середа
06:22
Здоров'я ВООЗ

Метапневмовірус людини hMPV, що поширився в Китаї, не є новим, циркулює взимку і навесні та зазвичай викликає респіраторні симптоми, подібні до звичайної застуди

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Про це повідомила речниця всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, передає Укрінформ.

Представниця ВООЗ заявила журналістам, що кількість заражень такими інфекціями очікувано зростае взимку.

"Рівень захворюваності на респіраторні інфекції в Китаї перебуває у звичайних межах для зимового сезону. Влада повідомляє, що завантаженість лікарень нині нижча, ніж у такий самий період минулого року, і не оголошувалося жодних надзвичайних ситуацій чи заходів реагування", - сказала Гарріс.

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Метапневмовірус уперше виявили в 2001 році. За даними ВООЗ, він наявний у людській популяції впродовж тривалого часу.

Гарріс зазначила, що цей вірус, як і багато інших відомих вірусів застуди, може спричинити серйозніші захворювання у пацієнтів з низьким імунітетом, особливо в немовлят і літніх людей.

Рівень смертності від hMPV Гарріс охарактеризувала як "дуже низький". За її словами, це не той патоген, від якого зазвичай умирають люди, за винятком найвразливіших. Гарріс порекомендувала такі заходи профілактики, як носіння маски, вентиляцію закритих приміщень і миття рук.

Гарріс також додала, що ризик від іншого вірусу - пташиного H5N1 - залишається низьким. Речниця ВООЗ пояснила, що він "не циркулює в організмі людини, а переходить до людей", які контактують з домашньою птицею або молочною худобою.

  • В Україні від початку епідемічного сезону станом на 6 січня офіційно було підтверджено 13 випадків метапневмовірусу.
  • Британські вірусологи закликали Китай надати більше даних про вірус HPMV на тлі спалахів у Великій Британії.

 

Теги:
Новини
Суспільство
грип
ВООЗ
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