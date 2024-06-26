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Регулярні фізичні вправи можуть запобігти когнітивним розладам

26 червня, 2024 середа
19:39
Здоров'я

Регулярні відносно інтенсивні фізичні вправи можуть допомогти зберегти когнітивні здібності

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Про це повідомляє ScienceAlert.

Зазначається, що згідно із новим дослідженням, фізичні вправи можуть запобігти когнітивним розладам у людей із високим кров’яним тиском, адже він пов’язаний із вищим ризиком таких розладів і деменції. 

Дослідження провела міжнародна команда дослідників з використанням існуючого набору даних та охопило 9361 дорослого американця. Усі учасники були віком старше 50 років і не хворіли на діабет, мали гіпертонію та високий ризик серцево-судинних захворювань .

"Ми знаємо, що фізичні вправи пропонують багато переваг, включаючи зниження артеріального тиску, покращення здоров’я серця та потенційну затримку зниження когнітивних функцій", — розповів лікар і клінічний професор Річард Казібве з університету Вейк-Форест у США.

Проте він зазначив, що невідомо, яка саме кількість фізичних вправ необхідна для збереження когнітивних здібностей та якої інтенсивності. 

Щоб виконання вправ вважалось інтенсивним, пульс і частота дихання повинні значно прискоритися. Біг підтюпцем відповідав би критеріям, а некваплива ходьба, ймовірно, ні.

Дані показали, що заняття принаймні однією інтенсивною фізичною активністю на тиждень знижують шанси погіршення когнітивних функцій: лише у 8,7% цієї групи розвинулися легкі когнітивні порушення та ймовірна деменція.

"Це приємна новина, що більша кількість людей похилого віку займаються фізичними вправами… Це також говорить про те, що люди похилого віку, які визнають важливість фізичних вправ, можуть бути більш схильні до вправ з більшою інтенсивністю", - каже Казібве.

Команда, яка провела дослідження, зазначає, що потрібне додаткове вивчення.

"Хоча це дослідження надає докази того, що інтенсивні фізичні вправи можуть зберегти когнітивні функції у пацієнтів з високим ризиком гіпертонії, необхідні додаткові дослідження, щоб включити вимірювання фізичної активності на основі пристроїв і більш різноманітні групи учасників", - додає Казібве.

  • 24 червня повідомлялось, що дослідження, в якому взяли участь понад 10 тисяч людей із США, показало, що ті, хто п'є каву щодня, можуть бути більш захищеними від негативних наслідків сидячого способу життя.
Теги:
Світ
Наука
США
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