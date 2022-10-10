Про це він написав у twitter.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Британії у консолідації міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо захисту нашого неба, а також у подальшій ізоляції Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше в понеділок глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою і заявив, що "ракетний обстріл Росією цивільних територій України є неприйнятним".

"Я провів розмову з Дмитром Кулебою, щоб посилити постійну моральну та практичну підтримку Великої Британії Україні. Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили", - написав він.

10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".

Унаслідок ударів загарбників, станом на 16:00 загинули 11 людей, 89 поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях

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