Зеленський обговорив з прем'єркою Британії Трасс допомогу Україні в захисті неба
Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс обговорив допомогу у захисті українського неба
Про це він написав у twitter.
"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Британії у консолідації міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо захисту нашого неба, а також у подальшій ізоляції Росії", - йдеться у повідомленні.
Раніше в понеділок глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою і заявив, що "ракетний обстріл Росією цивільних територій України є неприйнятним".
"Я провів розмову з Дмитром Кулебою, щоб посилити постійну моральну та практичну підтримку Великої Британії Україні. Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили", - написав він.
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