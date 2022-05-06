Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства України

Про це написав на своїй сторінці у фейсбук спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Відтепер в законодавстві України немає:

прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";

згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";

посилання на програми, розроблені комуністичною партією;

пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших.

Кабміну має протягом трьох місяців дерадянізувати нормативно-правові документи, а також напрацювати нові житловий, трудовий та кодекс про адміністративні проступки.

Згідно з законопроєктом скасували 1 200 актів органів держвлади та управління Української РСР і Союзу РСР.

"Дякую усім колегам народним депутатам, які допомагали розробляти цей закон та проголосували за його прийняття. Ми разом зробили те, що не спромоглися зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності", – додав Руслан Стефанчук.

21 квітня, ВР прийняли низку рішень, які стосуються, зокрема, дерадянізації законодавства, звільнення від оподаткування переданої ЗСУ техніки окупантів, збільшення резервного фонду держбюджену на 200 млрд грн та інших тем.

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