Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5502-д про скасування вільної економічної зони “Крим”
Про це свідчать дані у картці закону.
Зазначається, що закон 19 серпня повернуто з підписом Зеленського.
Закон "Про визнання таким, що втратив чинність закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" вносить зміни та доповнення до законів "Про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про нотаріат", "Про безоплатну правову допомогу", "Про державні лотереї в Україні".
Закон унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 30.99Продаж 31.36
- Актуальне
- Важливе