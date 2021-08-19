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Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

19 серпня, 2021 четвер
16:32
Економіка Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5502-д про скасування вільної економічної зони “Крим”

Про це свідчать дані у картці закону.

Зазначається, що закон 19 серпня повернуто з підписом Зеленського.

Закон "Про визнання таким, що втратив чинність закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" вносить зміни та доповнення до законів "Про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про нотаріат", "Про безоплатну правову допомогу", "Про державні лотереї в Україні".

Документ скасовує режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України та встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

Закон унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

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Суспільство
Крим
Володимир Зеленський
Крим - це Україна
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