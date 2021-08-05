Зеленський про голосування українців з ОРДЛО на виборах до російської Думи: "Це рабство якесь!"
Президент України Володимир Зеленський назвав фактичним рабством залучення населення окупованих територій до голосування на виборах в РФ
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає "РБК-Україна".
"Вибори в Держдуму. Українців з цими паспортами (російськими - ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь", - сказав Зеленський.
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Він зауважив, що голосування населення окупованих територій в Ростовській області довго не триватиме.
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"Але як показує історія - зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде", - пояснив Володимир Зеленський.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія видала 630 тис. своїх паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей.
- Україна закликала ОБСЄ відреагувати на наміри Росії залучити жителів ОРДЛО до виборів до Держдуми
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