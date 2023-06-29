Зеленський про коригувальника удару по Краматорську: можливе покарання – включно з довічним
Президент Володимир Зеленський заявив, що спільників російського тероризму слід вважати учасниками злочинів проти людяності
Про це президент сказав у відеозверненні, коментуючи затримання коригувальника ракетного удару РФ по Краматорську.
"Корегувальник проходить за статтею про державну зраду. Можливе покарання – включно з довічним. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності", - сказав Зеленський.
Президент висловив переконання, що спільники терористів мають отримувати максимальне покарання.
"Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності. Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що ціна для РФ і її спільників за теракти має відчутно зростати.
"Ми продовжимо нашу роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора", - сказав Зеленський.
Російський ракетний обстріл Краматорська
27 червня РФ завдала двох ракетних ударів по Краматорську. За словами очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти обстріляли місто близько 19:32. Одна з ракет влучила в заклад громадського харчування в центрі міста. Також окупанти поцілили в село Біленьке.
Станом на 17:00 середи 28 червня ДСНС повідомила про виявлення під завалами тіл 11 загиблих, у тому числі трьох дітей, а також про 56 постраждалих, у тому числі одну дитину. Ще 7 осіб було врятовано.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за свої теракти заслуговує на поразку та трибунал.
СБУ затримала агента РФ, який скоригував ракетний удар по Краматорську 27 червня - працівника місцевого газотранспортного підприємства.
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