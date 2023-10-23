Зеленський провів кадрові зміни в СБУ, зокрема звільнив заступника Малюка

Про це йдеться на сайті глави держави.

За указом №700/2023 звільняється Сандурський з посади заступника голови СБУ. Причини цього рішення нині невідомі. Водночас на сайті президента опубліковано указ №704/2023, яким на посаду начальника Головного слідчого управління СБУ призначається Андрій Швець.

Президент також підписав указ №701/2023, яким звільняється Володимир Петриченко з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. За указом №705/2023 він стає начальником Управління СБУ у Вінницькій області.

Анатолій Денисенко, який був очільником на Вінниччині, звільняється за указом №702/2023.

Андрій Падалка отримує посаду начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ за указом №706/2023. Начальницею Управління роботи з особовим складом СБУ призначається Тамара Пашковська за указом №703/2023.