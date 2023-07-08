Про це написав Зеленський у telegram.

"Із Туреччини провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Підкреслив важливість рішучої позиції Альянсу щодо майбутнього членства України", - повідомив президент.

Також він подякував прем’єр-міністру за готовність взяти участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.

Також Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Лідери говорили про оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

"Дякую за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення, а також за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом", - додав Зеленський.