Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністрами Португалії та Нідерландів: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
Про це написав Зеленський у telegram.
"Із Туреччини провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Підкреслив важливість рішучої позиції Альянсу щодо майбутнього членства України", - повідомив президент.
Також він подякував прем’єр-міністру за готовність взяти участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.
Також Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Лідери говорили про оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.
"Дякую за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення, а також за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом", - додав Зеленський.
- У суботу, 8 липня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі, на якій обговорили українську Формулу миру. Президент також узяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе