Зеленський стверджує, що Україна "перша в Європі" за якісними дорогами
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі
Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг", передає Еспресо.TV.
"У нас з’явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.
Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було.
“Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг”, - наголосив Володимир Зеленський.
Як зазначається, у Трускавці працюють 8 робочих груп за різними напрямками реформ в Україні. Президент, інформує пресслужба СН, побував на засіданнях кожної з них.
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