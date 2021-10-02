Зеленський стверджує, що Україна "перша в Європі" за якісними дорогами

Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг", передає Еспресо.TV.



"У нас з’явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.



Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було.



“Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг”, - наголосив Володимир Зеленський.



Як зазначається, у Трускавці працюють 8 робочих груп за різними напрямками реформ в Україні. Президент, інформує пресслужба СН, побував на засіданнях кожної з них.





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