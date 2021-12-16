Зеленський використовуватиме телеканали "Дом" та "Рада" для власних пропагандистських цілей, - Денисенко

Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV

“Можна багато говорити про важливість телеканалу “Рада” для українського суспільства, але зараз відбувається переформатування каналу для цілей нинішньої влади. Виділення 300 млн грн та поява Володимира Петрова вказує саме на це. Ми не побачимо якихось інших блогерів, або ведучих, оскільки є вказівка з Офісу президента не брати працювати людей на телеканали "Дом" та "Рада", які пов’язані з минулою владою, або наближених людей до бізнесмена Ріната Ахметова”, - розповів Денисенко.



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Денисенко також додав, що ті люди, які вже працювали на цих телеканалах ніхто не збирається звільняти, вони просто будуть вести малорейтингові денні ефіри. За його словами, найбільша загроза полягає в тому, що вечірні ефіри на цих телеканалах будуть вести люди із сумнівною репутацією.



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“Найбільша загроза полягає в тому, що вечірні рейтингові ефіри будуть вести люди, які мають сумнівну репутацію. Адже, якщо говорити конкретно, то Володимир Петрова - це абсолютно проросійська людина, який по суті працював на Захарченка. Офіс президента чітко розуміє, що станом на зараз в них немає своїх телевізійних площадок, особливо після початку війни з каналами Ахметова. Тому було прийнято рішення зробити за державні кошти телеканали, які будуть займатись пропагандою однієї політичної сили”, - додав Денисенко.