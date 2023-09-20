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Зеленський закликав Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни в Україні

20 вересня, 2023 середа
03:44
Світ Зеленський в ООН

У середу, 20 вересня, президент Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни в Україні

Про це повідомляє CNN.

Водночас Зеленський наголосив про "червоні лінії" у мирному плані для закінчення війни. Президент попередив Дональда Трампа, що будь-який мирний план, який передбачає відмову від своїх територій, наша влада розглядати не буде. 

"Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати Путіну, то це не формула миру", – сказав Зеленський після виступу на Генасамблеї ООН.

Заяви Трампа про Україну

21 лютого експрезидент США Дональд Трамп обіцяв, що у разі повернення на посаду, він зупинив би війну Росії проти України за добу. У березні він заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової.

11 травня колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Він закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році. Однак координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.  

30 червня Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну.

16 липня колишній президент США сказав, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.

Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
Військові новини
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