"Ціную, що перший дзвінок прем'єра Британії був в Україну": Зеленський запросив Ріші Сунака відвідати Київ
Володимир Зеленський поговорив з новообраним прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і запросив його відвідати Україну
Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення.
"Якраз перед тим, як записувати це звернення, говорив з новим премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться", – сказав Зеленський.
Він зауважив, що Україна і Велика Британія на сьогодні досягли найкращих відносин, але все одно ще мають потенціал "для того, щоб збільшити співпрацю та дати більше користі нашим суспільствам".
"Запросив пана премʼєр-міністра відвідати Україну", – зазначив Зеленський.
Згодом він додав, що під час розмови з Ріші Сунаком "домовилися написати нову главу українсько-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії".
"Я ціную, що перший дзвінок прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу Великої Британії за підтримку", – наголосив Зеленський.
- 20 жовтня попередня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про відставку з посади.
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24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак. А вже 25 жовтня король Великої Британії Чарльз IIІ прийняв відставку Ліз Трасс і доручив Ріші Сунаку сформувати новий уряд.
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Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака з призначенням та побажав йому "успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом".
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