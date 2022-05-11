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Зеленський зателефонував Шольцу. Говорили про військову допомогу, санкції проти РФ та енергетику

11 травня, 2022 середа
21:31
Економіка Олаф Шольц Зеленський

Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

За його словами, лідери обговорювали військову допомогу, співпрацю в енергетиці та подальші санкції проти Росії через широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Ми цінуємо високий рівень діалогу з Німеччиною та підтримку нашої боротьби", - зазначив Зеленський.

  • Відзначимо, що після демаршу щодо, колись проросійського, президента Німеччини Штайнмаєра українсько-німецькі відносини почали нормалізуватись. Німеччина остаточно встала на шлях підтримки України та розуміння злочинних намірів Кремля. Ознакою цього стало надання важкого озброєння.
  • Після цього Зеленський зателефонував Штайнмаєру, подякував та запросив в Україну. Та поки візиту ключових осіб Німеччини в Україну не було, проте Київ в останні дні відвідали лідер опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц. 8 травня президент Бундестагу Бербаль Бас, а 10 – міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

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переговори
Німеччина
Володимир Зеленський
Олаф Шольц
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