Зеленський зустрінеться з Нетаньягу на Генасамблеї ООН, - посол Ізраїлю в Україні

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями у Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться у дописі посла у телеграм.

Українські ЗМІ повідомляють, що Зеленський може особисто взяти участь у засіданні Генасамблеї ООН щодо України, яке заплановане на 20 вересня.