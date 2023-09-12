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Зеленський зустрінеться з Нетаньягу на Генасамблеї ООН, - посол Ізраїлю в Україні

12 вересня, 2023 вiвторок
22:12
Війна з Росією Біньямін Нетаньягу, Ізраїль, Генасамблея ООН, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський та ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу найближчими днями проведуть зустріч у Нью-Йорку

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями у Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться у дописі посла у телеграм.

Українські ЗМІ повідомляють, що Зеленський може особисто взяти участь у засіданні Генасамблеї ООН щодо України, яке заплановане на 20 вересня.

  • Нагадаємо, 8 вересня Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з Володимиром Зеленським обговорили приїзд вірян до Умані. Нетаньягу закликав хасидів утриматися від приїзду до Умані на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.
  • 2 вересня постійний представник в ООН Албанії Феріт Ходжа, яка у вересні головує в Радбезі, повідомила, що Зеленський, імовірно, особисто візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН у вересні, присвяченій повномасштабній війні Росії проти України.
Ізраїль
Володимир Зеленський
Генасамблея ООН
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