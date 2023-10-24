Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради Нацбанку
24 жовтня президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку
Про це йдеться в Указі на сайті Офісу президента.
"Звільнити Данилишина Богдана Михайловича з посади члена Ради Національного банку України у зв’язку із закінченням строку повноважень", – йдеться в документі, який набув чинності з дня оприлюднення.
Данилишина призначили членом Ради НБУ у 2016 році. У жовтні того ж року його обрали головою Ради Нацбанку.
"З 14 листопада 2022 року до цього часу Рада НБУ працювала без голови. Хочу подякувати членам Ради НБУ за дружню колективну роботу, а також 4 головам НБУ, які змінилися за цей період - Валерії Гонтарєвій, Якову Смолію, Кирилу Шевченку, Андрію Пишному", – написав Данилишин у facebook.
З 2007 по 2010 рік Богдан Данилишин був міністром фінансів.
- 7 жовтня 2022 року головою НБУ став Андрій Пишний, який змінив на цій посаді Кирила Шевченка.
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