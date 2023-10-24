Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради Нацбанку

Про це йдеться в Указі на сайті Офісу президента.

"Звільнити Данилишина Богдана Михайловича з посади члена Ради Національного банку України у зв’язку із закінченням строку повноважень", – йдеться в документі, який набув чинності з дня оприлюднення.

Данилишина призначили членом Ради НБУ у 2016 році. У жовтні того ж року його обрали головою Ради Нацбанку.

"З 14 листопада 2022 року до цього часу Рада НБУ працювала без голови. Хочу подякувати членам Ради НБУ за дружню колективну роботу, а також 4 головам НБУ, які змінилися за цей період - Валерії Гонтарєвій, Якову Смолію, Кирилу Шевченку, Андрію Пишному", – написав Данилишин у facebook.

З 2007 по 2010 рік Богдан Данилишин був міністром фінансів.