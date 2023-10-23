"Жадан і собаки" анонсували новий альбом
Гурт "Жадан і собаки" анонсував новий альбом - його назва наразі не відома, але гурт поділився, які пісні до нього увійдуть і коли його очікувати
Про це пише "Суспільне.Культура".
Реліз відбудеться "за декілька тижнів", проте точної дати Сергій Жадан не називає. Співак також пообіцяв для презентації прийти на Українське Радіо, бо альбом "безпосередньо пов'язаний з ним".
Зазначається, що ще одна презентація альбому відбудеться на великому концерті "Жадана і Собак" у Києві 24 листопада в "Стерео Плазі".
"Ми змінилися до певної міри. Змінилися музично, змінилися за звучанням. Ми починаємо звучати інакше, в чомусь ми схожі на себе старих, а в чомусь намагаємося рухатися вперед, тому що не хочеться перетворитися на українських AC/DC і клепати раз на два роки альбоми, які один від одного не різняться. Це я говорю з великою любов'ю до АC/DС, я їхній фанат насправді", - коментує альбом Жадан.
Жадан ділиться, що у новому альбомі буде близько 15 пісень. Слухачі вже мали можливість послухати кілька треків - серед них "Серце", яку гурт випустив зі співачкою Христиною Соловій та "П'ята авеню", випущену спільно з Юджином Гудзем.
Також до альбому увійдуть деякі давніші пісні, які не потрапили в жоден з альбомів: "Автозак", "Кокаїн", "Ріка" тощо.
"Нам було шкода їх просто так залишати, тим більше вони концептуальні, зазвичай не вкладалися в формат цього нашого творива. Ми зібрали ці пісні, дописали кілька нових, і вийшло таке доволі цілісне, хоча, знову ж таки, повторюсь, трішки еклектичне дітище", - додав співак.
- 20 жовтня "Жадан і Собаки" випустили спільну пісню "Серце" та кліп зі співачкою Христиною Соловій.
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