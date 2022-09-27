Жадан пояснив, чому не припиняє культурні проєкти в Харкові під час війни
Український письменник та громадський діяч Сергій Жадан не припиняє проводити творчі вечори, літературні фестивалі та інші мистецькі акції, адже вважає їх не менш важливими для людей, ніж робота іншої міської інфраструктури
Про це митець написав на своїй сторінці у Facebook.
Різноманітні акції: дискусії, лекції, творчі вечори та фестивалі - Сергій Жадан разом з Харківським літературним музеєм почав робити ще навесні, "щойно над містом припинили літати російські літаки". Пояснює письменник це так: вся міська інфраструктура, яка здатна працювати, має працювати.
"Літературний фестиваль, книгарня чи нова театральна постановка – речі для міста не менш важливі за робочі пекарні, аптеки чи трамваї. Навіть у чомусь важливіші, враховуючи стан багатьох трамваїв. Культура формує майбутнє, зцементовуючи теперішнє. Мистецтво – це не лише про митців – це, великою мірою, про публіку, аудиторію, себто громаду, яка здатна об’єднуватися довкола цінностей, візій та переконань", - зазначив Жадан.
Він зауважив, що готуючись до фестивалю "П’ятий Харків", їхня команда переймалася не лише тим, щоб змогли доїхати всі спікери, поети та музиканти, але й тим, щоб на захід прийшли глядачі.
Попри постійні вибухи у місті, харківʼяни підтримують та відвідують мистецькі заходи.
"Публіки на фестивалі не бракувало, так само як цікавих, іноді парадоксальних, іноді гротескових ідей та концепцій. Це, мабуть, і визначає загальну інтонацію "5-го Харкова" – не боятися говорити про майбутнє з викликом та іронією, загалом – не боятися говорити", - додав письменник.
- Літературний фестиваль "Пʼятий Харків" проходив у Харкові з 23 по 25 вересня
- Сергій Жадан протягом війни не припиняє свою літературну та музичну діяльність, організовуючи благодійні концерти та літературні вечори на підтримку українських воїнів. Так, 18 вересня гурт "Жадан і Собаки" повернувся з благодійного туру містами Європи, який проходив на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія"
- Один з їхніх концертів, який мав відбутися у Мілані, скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну"
- Наприкінці серпня Сергій Жадан брав участь у благодійних читаннях у Любліні, де отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука
- Троє українців – письменник Сергій Жадан, засновник мережі Eleos-Ukraine, військовий капелан Сергій Дмитрієв, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – стали лауреатами цьогорічної нагороди Форуму діалогу та співпраці Польща – Литва імені Єжи Ґедройця.
- Цьогоріч Жадан став лауреатом Премії миру від німецьких книгарів, а також німецької премії імені Ганни Арендт "за політичне мислення".
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