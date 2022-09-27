Жадан пояснив, чому не припиняє культурні проєкти в Харкові під час війни

Про це митець написав на своїй сторінці у Facebook.

Різноманітні акції: дискусії, лекції, творчі вечори та фестивалі - Сергій Жадан разом з Харківським літературним музеєм почав робити ще навесні, "щойно над містом припинили літати російські літаки". Пояснює письменник це так: вся міська інфраструктура, яка здатна працювати, має працювати.

"Літературний фестиваль, книгарня чи нова театральна постановка – речі для міста не менш важливі за робочі пекарні, аптеки чи трамваї. Навіть у чомусь важливіші, враховуючи стан багатьох трамваїв. Культура формує майбутнє, зцементовуючи теперішнє. Мистецтво – це не лише про митців – це, великою мірою, про публіку, аудиторію, себто громаду, яка здатна об’єднуватися довкола цінностей, візій та переконань", - зазначив Жадан.

Він зауважив, що готуючись до фестивалю "П’ятий Харків", їхня команда переймалася не лише тим, щоб змогли доїхати всі спікери, поети та музиканти, але й тим, щоб на захід прийшли глядачі.

Попри постійні вибухи у місті, харківʼяни підтримують та відвідують мистецькі заходи.

"Публіки на фестивалі не бракувало, так само як цікавих, іноді парадоксальних, іноді гротескових ідей та концепцій. Це, мабуть, і визначає загальну інтонацію "5-го Харкова" – не боятися говорити про майбутнє з викликом та іронією, загалом – не боятися говорити", - додав письменник.

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