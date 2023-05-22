Жеваго про справу з Князєвим: Я не розумію свій статус у ній. Готую документи, щоб отримати пояснення
Підприємець Костянтин Жеваго прокоментував справу Князєва та зазначив, що не розуміє свого статусу в ній й готує документи, щоб отримати пояснення
Про це Жеваго заявив у інтерв'ю Forbes.
На питання, щодо того, як Жеваго став фігурантом справи про корупцію у Верховному Суді, та як його прізвище опинилося поруч із Князєвим у справі про хабар, він зазначив, що не стосується цієї справи.
"Я жодного відношення не маю до цієї справи. Вважаю, що справа компанії Ferrexpo і моє імʼя зʼявилися там, тому що ми працювали з багатьма юристами – нас захищало пʼять чи шість юридичних компаній, і весь юридичний ринок України знав про цю справу й очікував на рішення. Тобто 100% вона дуже багато обговорювалася всюди", - зазначив підприємець.
Він зазначив, що про справу Князєва дізнався з телевізора та почав отримувати повідомлення вночі того дня, коли відбулося затримання Князєва.
"І десь орієнтовано за дві-три години після того, як відбулося затримання, почали зʼявлятися спекуляції в різних ЗМІ, у жовтій пресі. Зрозуміло, що таке могло статися щодо будь-якої людини. І це збігалося в часі з однією з найбільших справ Верховного Суду, яка стосувалася пакета акцій 40%, який незаконно відібрали у Ferrexpo 20 років потому, як вона його придбала і який сьогодні коштує декілька сотень мільйонів доларів", - додав він.
Відповідаючи на питання, щодо отримання звернення з боку правоохоронних органів, Жеваго зазначив, що не отримував жодного звернення та не розуміє свого статусу у цій справі.
"Готую документи, щоб звернутися за наданням пояснень щодо свого статусу. Я готовий надати слідству будь-яку інформацію щодо цієї справи. Я хочу співпрацювати й довести, що жодного відношення ані я, ані наші юристи, ані компанія Ferrexpo до жодних незаконних дій щодо цієї справи або якихось інших справ не мали, не мають і не будуть мати", - сказав він.
- 19 травня Костянтин Жеваго в офіційному листі, направленому в Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру заявив, що не має жодного відношення до протиправних дій, які розслідують правоохоронні органи у справі про корупцію у Верховному Суді України.
- 22 травня стало відомо, що підприємець Костянтин Жеваго заявив, що навіть випадково не контактував із жодним суддею Верховного Суду починаючи з 2019 року.
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