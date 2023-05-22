Про це Жеваго заявив у інтерв'ю Forbes.

На питання, щодо того, як Жеваго став фігурантом справи про корупцію у Верховному Суді, та як його прізвище опинилося поруч із Князєвим у справі про хабар, він зазначив, що не стосується цієї справи.

"Я жодного відношення не маю до цієї справи. Вважаю, що справа компанії Ferrexpo і моє імʼя зʼявилися там, тому що ми працювали з багатьма юристами – нас захищало пʼять чи шість юридичних компаній, і весь юридичний ринок України знав про цю справу й очікував на рішення. Тобто 100% вона дуже багато обговорювалася всюди", - зазначив підприємець.

Він зазначив, що про справу Князєва дізнався з телевізора та почав отримувати повідомлення вночі того дня, коли відбулося затримання Князєва.

"І десь орієнтовано за дві-три години після того, як відбулося затримання, почали зʼявлятися спекуляції в різних ЗМІ, у жовтій пресі. Зрозуміло, що таке могло статися щодо будь-якої людини. І це збігалося в часі з однією з найбільших справ Верховного Суду, яка стосувалася пакета акцій 40%, який незаконно відібрали у Ferrexpo 20 років потому, як вона його придбала і який сьогодні коштує декілька сотень мільйонів доларів", - додав він.

Відповідаючи на питання, щодо отримання звернення з боку правоохоронних органів, Жеваго зазначив, що не отримував жодного звернення та не розуміє свого статусу у цій справі.

"Готую документи, щоб звернутися за наданням пояснень щодо свого статусу. Я готовий надати слідству будь-яку інформацію щодо цієї справи. Я хочу співпрацювати й довести, що жодного відношення ані я, ані наші юристи, ані компанія Ferrexpo до жодних незаконних дій щодо цієї справи або якихось інших справ не мали, не мають і не будуть мати", - сказав він.