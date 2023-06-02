Жителі Курська повідомили про численні вибухи в місті

Про це повідомляють жителі Курська та російські ЗМІ.

Відомо, що численні вибухи прогриміли у декількох районах Курська. Відзначають дуже гучні "хлопки" в районі залізничного вокзалу.

У мережі також поширюють відео з місця подій. Влада Курську не коментує ситуацію у місті.