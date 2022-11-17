Жителям Херсона роздали безкоштовні стартові пакети українського мобільного оператора
17 листопада у Херсоні роздавали безкоштовні стартові пакети українського мобільного оператора Vodafone для жителів міста
Про це інформує в телеграмі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"На площі Свободи херсонці мають можливість безплатно отримати стартовий пакет від співробітників Vodafone", - написав Янушевич.
Повідомляється, що волонтери планують роздати 5 тисяч sim-карток українського мобільного оператора.
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Очільник області додав: "Зв’язок з рідними щодня знову стане буденністю кожного містянина".
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.
- Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.
- СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону.
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