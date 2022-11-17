Про це інформує в телеграмі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На площі Свободи херсонці мають можливість безплатно отримати стартовий пакет від співробітників Vodafone", - написав Янушевич.

Повідомляється, що волонтери планують роздати 5 тисяч sim-карток українського мобільного оператора.

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Очільник області додав: "Зв’язок з рідними щодня знову стане буденністю кожного містянина".

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.

СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону.

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