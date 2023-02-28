"Життя вічне", "Андрофаги" та інше: опубліковано детективні новинки укрліту

Огляд новинок опублікувало видання Читомо.

Роман Данила Клочка "Андрофаги"

Дебютний роман киянина Данила Клочка – психологічний детектив, що змушує замислитись над тим, що є корінням зла, яке покарання має понести той, хто підштовхнув до злочину, чинивши психологічне насилля.

Роман Юрія Даценка "Життя вічне"

Зазначається, що роман є продовженням пригод лікаря Якова Ровнєра, про якого Юрій Даценко написав вже три книжки. Також додається, що хоч у творі присутні персонажі з попередніх частин серії та згадки про ранні сторінки життя головного персонажа, але "Життя вічне" читається як самостійний твір.

Роман Василя Добрянського "Жереб"

Видання повідомляє, що Василь Добрянський, у творчому доробку якого понад десяток детективів, створив міцну поліцейську кримінальну драму. Її головний персонаж – капітан Зуб – одинак, переконаний у силі закону, травмована, але сильна особистість, яка прагне справедливості.

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