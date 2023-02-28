"Життя вічне", "Андрофаги" та інше: опубліковано детективні новинки укрліту
Опубліковано кілька детективних новинок від українських авторів, що порушують важливі теми історичної пам’яті та справедливості
Огляд новинок опублікувало видання Читомо.
Роман Данила Клочка "Андрофаги"
Дебютний роман киянина Данила Клочка – психологічний детектив, що змушує замислитись над тим, що є корінням зла, яке покарання має понести той, хто підштовхнув до злочину, чинивши психологічне насилля.
Роман Юрія Даценка "Життя вічне"
Зазначається, що роман є продовженням пригод лікаря Якова Ровнєра, про якого Юрій Даценко написав вже три книжки. Також додається, що хоч у творі присутні персонажі з попередніх частин серії та згадки про ранні сторінки життя головного персонажа, але "Життя вічне" читається як самостійний твір.
Роман Василя Добрянського "Жереб"
Видання повідомляє, що Василь Добрянський, у творчому доробку якого понад десяток детективів, створив міцну поліцейську кримінальну драму. Її головний персонаж – капітан Зуб – одинак, переконаний у силі закону, травмована, але сильна особистість, яка прагне справедливості.
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- 27 лютого стало відомо, що європейський телеканал ARTE випустив фільм про українських митців та культуру в контексті війни з Росією.
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