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Вийшов фільм ARTE про українську культуру та митців у контексті війни з Росією

27 лютого, 2023 понедiлок
21:52
Культура Андрій Хливнюк

Європейський телеканал ARTE випустив фільм про українських митців та культуру в контексті війни з Росією

Про це пише InsightNews.

Фільм "Мистецтво як зброя під час війни" режисера Філіпа Кольгофера розповідає про те, як українські митці захищають українську культуру, яку Москва намагається заперечити. 

Фільм "Мистецтво як зброя під час війни"

Спротив художників, акторів та музик потужно виражається у їхніх творіннях. Фільм показує українських митців, які змінили пензлі та музичні інструменти на автомати та військові дрони.

Українці здивували весь світ потужною відсіччю та відважним спротивом перед навалою російських окупантів з початком повномасштабної російської агресії. У часи війни мистецтво взяло на себе нову місію. Як ніколи раніше, українська культура стала життєво важливою, передовсім тому, що Росія прагне заперечити саме існування української нації, - зазначається у фільмі.

Тому російські агресори атакують не лише цивільну інфраструктуру, житлові будинки, а й музеї, театри та концертні зали. Українські художники та співаки сміливо дають відсіч збройній агресії своїми мистецькими шедеврами. 

Знімальна команда поспілкувалася з українськими співаками, музиками, акторам і художниками, які приєдналися до лав ЗСУ, та з митцями, які ведуть війну проти російської агресії на культурному фронті.

У фільмі знялися Олена Зеленська, Андрій Хливнюк, Тарас Тополя

У фільмі знялася перша леді України Олена Зеленська, яка ділиться своїми спогадами про перші дні російського вторгнення та згубні наслідки російської війни на життя українців. 

Режисер зустрівся з Андрієм Єрмоленком, відомим українським митцем, художником і дизайнером. Він перетворює свої почуття у захопливі ілюстрації про російсько-українську війну та українську культуру. Своїми роботами художник допомагає Збройним Силам, адже кошти від їх продажу перераховуються на потреби ЗСУ. 

Багато художників наслідують його приклад, розповідаючи іноземній аудиторії крізь свої мистецькі витвори про російську війну та її руйнівні наслідки. І водночас, завдяки зібраним коштам, митці підтримують ЗСУ, які боронять Україну від брутального вторгнення російських окупантів.

У фільмі також знявся Андрій Хливнюк, український музикант, вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс". Після російського вторгнення в Україну він приєднався до Територіальної Оборони. Незабаром після цього він спродюсував запис першого куплету української народної пісні "Ой, у лузі червона калина", який став вірусним у соціальних мережах. Цього разу знаменита пісня лунає на весь світ у фільмі ARTE.

Фільм також розповідає історію Тараса Тополі, соліста відомого українського гурту "Антитіла", молодіжного посла ЮНІСЕФ в Україні та бійця-добровольця Територіальної Оборони. 

Віра Лебединська ділиться спогадами про знищення росіянами театру у Маріуполі 

Акторка Віра Лебединська поділилася трагічними спогадами, адже вона була в Маріупольському театрі, коли росіяни завдали по ньому авіаударів та зруйнували. Ці жахливі кадри, які побачив увесь світ, у стрічці продемонстровані з особистісної перспективи.

У фільмі ARTE також знялися музикант, композитор, військовослужбовець української армії Мойсей Бондаренко та український художник Михайло Рева.

Автори фільму підкреслюють культурний аспект російської війни, адже агресія Москви спрямована саме проти української культури та її видатних представників. Описано трагічні наслідки - зруйновані обстрілами музеї, театри, пам'ятники.

Культурний аспект російсько-української війни

Про культурний аспект російсько-української війни у стрічці розповідає історикиня, експертка з історії культури та мистецтва Ева Сулек з Гарвардського українського наукового інституту. 

Пані Сулек підкреслила, що українська культура має набагато давніші традиції, ніж російська, у той час як Москва намагається заперечувати її існування. Адже, Кремль намагається заперечити саме існування української культури, просуваючи свою пропаганду через російських артистів та співаків, у тому числі на заходах у Європі.

З кожним днем бойових дій та російських ракетних обстрілів, церкви, храми, театри, бібліотеки та інші культурні пам'ятки в Україні зазнають руйнувань. 

За даними Міністерства культури України, Росія "свідомо обирає" ці об'єкти для досягнення своєї головної мети - знищення осередків української культури, йдеться у репортажі Euronews. Міністерство задокументувало 800 російських воєнних злочинів проти культурної спадщини України. 

Знищення окупантами культурних пам'яток України 

Станом на лютий 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 241 культурного об'єкта в Україні з початку російського вторгнення - 106 релігійних об'єктів, 18 музеїв, 86 будівель, що становлять історичний та мистецький інтерес, 19 пам'ятників та 12 бібліотек.

Під час одного з масових пограбувань української культурної спадщини окупантами російські війська розграбували краєзнавчий музей та художню галерею Херсона, перед тим, як відступили з міста на початку листопада 2022 року.

У репортажах низки іноземних медіа (ABC News, Politico, Bloomberg, New York Times) з передової йшлося про те, що "культура опинилася на передовій" і що Путін "прагне не лише контролювати українську територію, а й стерти українську культуру та ідентичність". Однак українці витримали жорстокий наступ рф і продовжують відстоювати свободу та незалежність, а українська культура не лише вижила, але й стала трендом у всьому світі.

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