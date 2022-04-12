Жодна війна не може виправдати створення фундаменту тоталітарної держави, - Геращенко про вимкнення "Еспресо" з мережі Т2

Політикиня розповіла про це в етері Еспресо.TV.



"Мені здається, вимкнення телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" з мережі Т2 - це інформаційна диверсія. Це диверсія проти України, проти, до речі, президента Зеленського. Зеленський зараз посилає абсолютно правильні сигнали назовні: про єдність України, про необхідність підтримки, - зазначила Геращенко.



Депутатка додала, що Україна - не Росія. РФ воює не лише з армією, а з українським народом і нашими цінностями - свободою слова, демократією, можливістю бути в опозиції.



"Жодна війна не може виправдати створення підвалин і фундаментів тоталітарної держави. Тому я вважаю, вимкнення телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" з мережі Т2 - це помилка і ми тут будемо наполягати на тому, щоби виконувався указ президента Зеленського, щоби в нас була єдність. Якщо загальнонаціональний марафон, то всі канали повинна брати в ньому участь, а "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" потрібно повернути в ефір", - зауважила Ірина Геращенко.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".

Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.

Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що в рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором.