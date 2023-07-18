Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупований Росією Крим перспектив не має, бо не має інвестицій, не має сполучення зі світом і є тупиковим у сенсі економіки. Крим не має перспектив у вигляді мілітаризованої зони. Зони, яка використовується Росією для агресії в Азово-Чорноморському й Середземноморському басейнах", - підкреслив Іванець.

За його словами, бюджет Криму тримається на дотаціях й така ситуація буде зберігатися до моменту звільнення Криму від окупантів.

"Жодних економічних перспектив у складі РФ Крим не має", - наголосив Іванець.