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Головна війна з Росією "Жорстокість і нескінченні людські страждання": президент Естонії назвав масове поховання в Ізюмі черговим доказом воєнних злочинів Росії

"Жорстокість і нескінченні людські страждання": президент Естонії назвав масове поховання в Ізюмі черговим доказом воєнних злочинів Росії

16 вересня, 2022 п'ятниця
10:44
війна з Росією Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що масове поховання в Ізюмі Харківської області є черговим воєнним злочином Російської Федерації

Про це він написав у твіттері.

"Жорстокість і нескінченні людські страждання, неможливо передати словами жах, який залишають після себе російські солдати в Україні. Братська могила в Ізюмі є ще одним доказом воєнних злочинів. Наш обов’язок - забезпечити відповідальність, ми не заспокоїмося, поки винні не постануть перед судом", - ідеться в повідомлені

  • 15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.
  • Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.
  • Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.

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