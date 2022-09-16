Про це він написав у твіттері.

"Жорстокість і нескінченні людські страждання, неможливо передати словами жах, який залишають після себе російські солдати в Україні. Братська могила в Ізюмі є ще одним доказом воєнних злочинів. Наш обов’язок - забезпечити відповідальність, ми не заспокоїмося, поки винні не постануть перед судом", - ідеться в повідомлені

15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.

Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.

Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.