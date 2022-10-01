Про це він сказав в інтерв'ю каналу 24 Horas.

За його словами, зараз головне продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його запевнення, "дають ефект".

Окрім цього, Боррель виступив за продовження більшої військової допомоги Україні, додаткові санкції, збереження чинних санкцій та за "участь у світовій дипломатичній битві, тому що не всі країни діють проти Росії так само ефективно, сильно та рішуче".

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Боррель нагадав, що через російське вторгнення ЄС вперше використав свої кошти для закупівлі зброї та її доставлення до країни, яка воює.

"Разом із внеском США це те, що дозволило Україні захистити себе", - сказав Боррель.

Боррель також прокоментував ядерну загрозу від президента РФ, заявивши, що "всі ризики можливі".

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Однак наголосила, що рішення щодо прийняття до НАТО мають ухвалюватися всіма країнами-учасницями Альянсу.

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