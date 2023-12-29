Журналісти підрахували, скільки коштувала Росії масована атака 29 грудня

Про це свідчать розрахунки "Економічної правди".

Зазначається, що одна гіперзвукова ракета Х-47 "кинджал" може коштувати від $10 млн і вище, загальна вартість 5 пусків - $50 млн. Натомість ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БПЛА коштували $720 тис.

Натомість, за даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить $13 млн, тобто загальна вартість випущених ракет - $1,17 млрд. Вартість ракети Х-22 оцінюють в $1 млн, тобто загальна сума за випущені ракети становить $8 млн.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати $3 млн, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - $42 млн. Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 – по $0,5 млн. Таким чином загальна вартість становить $2,5 млн.

"Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії $1 млрд 273 млн 220 тис", - підрахували журналісти.