Журналісти підрахували, скільки коштувала Росії масована атака 29 грудня
Вранці 29 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку по території України, під час якої випустили 158 засобів повітряного нападу. Це обійшлося Росії щонайменше у $1,273 млрд
Про це свідчать розрахунки "Економічної правди".
Зазначається, що одна гіперзвукова ракета Х-47 "кинджал" може коштувати від $10 млн і вище, загальна вартість 5 пусків - $50 млн. Натомість ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БПЛА коштували $720 тис.
Натомість, за даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить $13 млн, тобто загальна вартість випущених ракет - $1,17 млрд. Вартість ракети Х-22 оцінюють в $1 млн, тобто загальна сума за випущені ракети становить $8 млн.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати $3 млн, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - $42 млн. Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 – по $0,5 млн. Таким чином загальна вартість становить $2,5 млн.
"Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії $1 млрд 273 млн 220 тис", - підрахували журналісти.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торгівельному центру та пологовому. Унаслідок цього є поранені та загиблі.
- Росіяни випустили 158 засобів повітряного нападу по території України. Українські сили ППО знищили 87 ракет та 27 безпілотників.
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